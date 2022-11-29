مياه كفر الشيخ تُحقق عدة إنجازات في النشاط الرياضي بتصفيات الدلتا وبورسعيد

قال اللواء مهندس حسن عبد الغني، القائم بتسيير الأعمال بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، أن البعثة الرياضية للشركة حققت عدة إنجازات في تصفيات الدلتا وبورسعيد.

فوز أيمن المغازي بالميدالية الذهبية في رفع الأثقال

وأعلن «عبد الغني»، في بيان له، فوز بطل الشركة كابتن أيمن المغازي، بالميدالية الذهبية في رفع الأثقال، وفوز الفريق الأول قدم خماسي بالمركز الثالث، وفوز الفريق الثاني قدم خماسي بالمركز الثاني، في تصفيات الدلتا، بينما فاز الفريق الأول قدم خماسي بالمركز الأول على مستوى الجمهورية، والفريق الثاني قدم خماسي بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية، وفريق الكرة الشاطئية بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية في تصفيات بورسعيد.

إنجاز غير مسبوق في تاريخ شركات مياه الشرب

وأكد «عبد الغني»، أنه إنجاز غير مسبوق في تاريخ شركات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، ومنطقة الدلتا بالكامل بحصول فريق شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ على المركز الأول لبطولة الجمهورية رقم 54 و55 للشركات على التوالي.

وقدم «عبد الغني»، شهادات تقدير للمشاركين في الأنشطة الرياضية من العاملين بالشركة، مقدماً الشكر والتقدير للبعثة الرياضية على المجهود الكبير لتفوقهم الرياضي ورفع اسم الشركة عالياً.