سقوط أمطار على كفر الشيخ ورفع درجة الاستعداد لمواجهة الطقس

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار على بعض المراكز والمدن القريبة من ساحل البحر المتوسط والمطلة على بحيرة البرلس، ومنها مركز سيدي سالم.

درجة الحرارة تسجل 24 درجة مئوية

وسجلت درجات الحرارة بكفر الشيخ 24 درجة مئوية، فيما سجلت سرعة الرياح 10 كيلو في الساعة، وسط ارتفاع مياه البحر المتوسط من 0.5 إلى 1.50 متر.

وفي سياق متصل، كثفت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ من أعمال النظافة، ورفع مياه الأمطار، وتسليك صفايات مياه الأمطار، وبيارات الصرف الصحي.

استمرار رفع درجة الاستعداد

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار رفع درجة الاستعداد في جميع مراكز ومدن المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية، والمتابعة المستمرة من قبل غرف عمليات بديوان عام المحافظة، برئاسة اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، والتواصل المستمر بغرفة العمليات الفرعية بمراكز المدن وغرف عمليات بالمديريات المتعددة، وموافاته على مدار الساعة بتقارير عن حالة الأبنية والمدارس ومراكز الشباب، ورفع المياه من أسطحها.