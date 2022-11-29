«تضامن كفر الشيخ»: دورة تدريبية لتأهيل السيدات لسوق العمل

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، عدداً من الدورات التدريبية والندوات التوعوية، بتوجيهات الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة.

تنظيم دورة تدريبية للحياكة

وقال السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ، إن إدارة الأسر المنتجة نظمت دورة تدريبية على الحياكة بمركز إعداد الأسر المنتجة بدسوق، مؤكداً أن الدولة تسعى لتدريب السيدات لتأهيلهم لسوق العمل.

دورات تدريبية لمكافحة المخدرات

وأضاف «مسلم»، أن مديرية التضامن الاجتماعى نظمت بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية فرع كفر الشيخ والمركز القومي لمكافحة وعلاج الإدمان، دورة تدريبية على مدار يومين بمقر الاتحاد الإقليمي للجمعيات بكفر الشيخ، للأخصائين الاجتماعيين والنفسين، لإكسابهم بالمعارف والمعلومات والأحداث المتطلبة في مجال مواجهة مناهضة تعاطى المخدرات، وأساليب مكافحتها، وسُبل الوقاية منها، حاضر فيها سامح إسماعيل، أستاذ القانون الجنائي بالمركز، والدكتور عبده العشري، مدرس القانون الجنائي بالمركز، بحضور حنان أبو سكين، رئيس فرع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بكفر الشيخ.