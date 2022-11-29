للمصريين بالخارج.. شروط وأماكن أراضي «بيت الوطن» بالمدن الجديدة

في إطار سعي وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتوفير قطع أراضي للمصريين بالخارج، داخل المدن الجديدة، أعلنت وزارة الإسكان، طرح قطع أراضى جديدة بأماكن مميزة، ضمن المرحلة الثامنة التكميلية بمشروع «بيت الوطن» للمصريين في الخارج.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، أماكن وشروط الحصول على أراضي «بيت الوطن» للمصريين بالخارج، وفقا لما صدر عن وزارة الإسكان والمرافق.

أماكن أراضي «بيت الوطن» للمصريين بالخارج

- مدينة القاهرة الجديدة.

- مدينة الشيخ زايد.

- مدينة 6 أكتوبر.

- مدينة العبور.

- مدينة بدر.

- مدينة الشروق.

- مدينة السادات.

شروط الحصول على أراضي «بيت الوطن»

- يشترط ألا يقل عمر المتقدم للحجز عن 21 عاما.

- يشترط أن يكون المتقدم لحجز قطعة أرض لديه الجنسية المصرية.

- يشترط الالتزام باللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

آلية الحصول على أراضي «بيت الوطن»

- سيتم تحديث الموقع الإلكترونى للمشروع، بداية من أمس الثلاثاء الموافق 29/11/2022.

- سيكون الموقع الإلكتروني الخاص بمشروع «بيت الوطن» متاح للحجز والتسجيل من اليوم الاربعاء الموافق 30 نوفمبر، في تمام الثامنة والنصف صباحا.

- ستكون كراسة الشروط والمواقع المطروحة، متاحة على الموقع للراغبين بالحجز.

- سيتم استقبال التحويلات اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق 30/11/2022، والتى يجب أن تتضمن كود الحجز.

- أي تحويلات ترد قبل هذا التوقيت سيتم ترحيلها لتسجل ضمن تحويلات اليوم الخامس من التحويلات.

وجدير بالذكر، أن ذلك الطرح يختص فقط بالمصريين فى الخارج، أي لا يمكن للمصريين داخل مصر، الحصول على قطعة أرض، ضمن القطع المطروحة، سواء السكنية، أو قطع أراضي المقابر، أو الفيلات السكنية، وذلك في إطار خطة وزارة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتوفير قطع أراضي عدة للمصريين بالخارج الراغبين في الحصول على قطعة أرض داخل وطنهم الأم.