يستعد جهاز مدينة القاهرة الجديدة، لتسليم قطع أراضي «بيت الوطن»، للمصريين بالخارج، خلال الأيام المقبلة، حيث يبدأ التسليم يوم الأحد المقبل 20/11/2022، وحتى يوم الخميس الموافق 2/2/2023.

«الوطن»، تستعرض خلال السطور التالية، مواعيد وإجراءات استلام أراضي «بيت الوطن» للمصريين بالخارج، وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق، وجهاز مدينة القاهرة الجديدة.

إجراءات استلام أراضي «بيت الوطن» للمصريين بالخارج

- يتم الحضور شخصياً لاستلام قطعة الأرض.

- يمكن حضور شخص آخر غير صاحب قطعة الأرض، بموجب توكيل خاص محدد الغرض للاستلام.

- سداد المبالغ المستحقة طبقاً لكراسة الشروط.

مواعيد استلام أراضي «بيت الوطن» للمصريين بالخارج

- تسليم قطع أراضي بيت الوطن للمصريين العاملين بالخارج بالحي الثالث «المنطقة L»، من 1: 15، يوم الأحد 20/11/2022.

- القطع من 16: 30، يوم الثلاثاء 22/11/2022.

- القطع من 31: 45، يوم الخميس 24/11/2022.

- القطع من 46: 60، يوم الأحد 27/11/2022.

- القطع من 61: 75، يوم الثلاثاء 29/11/2022.

- القطع من 76: 90، يوم الخميس 1/12/2022.

- القطع من 91: 105، يوم الأحد 4/12/2022.

- القطع من 106: 117، يوم الثلاثاء 6/12/2022.

- تخصيص يومي الأربعاء 7/12/2022، والخميس 8 /12/2022، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

- تسليم قطع أراضي بيت الوطن والأكثر تميزا بالحي الرابع المنطقة D، بمدينة القاهرة الجديدة، من 10: 25، يوم الأحد 11/12/2022.

- القطع من 26: 40، يوم الثلاثاء 13/12/2022.

- القطع من 41: 55، يوم الخميس 15/12/2022.

-القطع من 56: 70، يوم الأحد 18/12/2022.

- القطع من 71: 89، يوم الثلاثاء 20/12/2022.

- القطع من 101: 115، يوم الخميس 22/12/2022.

- القطع من 116: 130، يوم الأحد 25/12/2022.

- القطع بالمنطقة G، من 31: 42، يوم الثلاثاء 17/1/2023.

- القطع من 125: 132، يوم الخميس 19/1/2023.

- القطع بالمنطقة H، من 159: 172، يوم الأحد 22/1/2023.

- تخصيص الأيام من الأحد 29/1/2023: الخميس 2/2/2023، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.