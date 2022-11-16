مواعيد وإجراءات استلام أراضي «بيت الوطن» للمصريين بالخارج
كتب:
منة عبده
01:01 م | الأربعاء 16 نوفمبر 2022
أراضى «الإسكان» بالمدن الجديدة.. صورة أرشيفية
يستعد جهاز مدينة القاهرة الجديدة، لتسليم قطع أراضي «بيت الوطن»، للمصريين بالخارج، خلال الأيام المقبلة، حيث يبدأ التسليم يوم الأحد المقبل 20/11/2022، وحتى يوم الخميس الموافق 2/2/2023.
«الوطن»، تستعرض خلال السطور التالية، مواعيد وإجراءات استلام أراضي «بيت الوطن» للمصريين بالخارج، وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق، وجهاز مدينة القاهرة الجديدة.
إجراءات استلام أراضي «بيت الوطن» للمصريين بالخارج
- يتم الحضور شخصياً لاستلام قطعة الأرض.
- يمكن حضور شخص آخر غير صاحب قطعة الأرض، بموجب توكيل خاص محدد الغرض للاستلام.
- سداد المبالغ المستحقة طبقاً لكراسة الشروط.
مواعيد استلام أراضي «بيت الوطن» للمصريين بالخارج
- تسليم قطع أراضي بيت الوطن للمصريين العاملين بالخارج بالحي الثالث «المنطقة L»، من 1: 15، يوم الأحد 20/11/2022.
- القطع من 16: 30، يوم الثلاثاء 22/11/2022.
- القطع من 31: 45، يوم الخميس 24/11/2022.
- القطع من 46: 60، يوم الأحد 27/11/2022.
- القطع من 61: 75، يوم الثلاثاء 29/11/2022.
- القطع من 76: 90، يوم الخميس 1/12/2022.
- القطع من 91: 105، يوم الأحد 4/12/2022.
- القطع من 106: 117، يوم الثلاثاء 6/12/2022.
- تخصيص يومي الأربعاء 7/12/2022، والخميس 8 /12/2022، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.
- تسليم قطع أراضي بيت الوطن والأكثر تميزا بالحي الرابع المنطقة D، بمدينة القاهرة الجديدة، من 10: 25، يوم الأحد 11/12/2022.
- القطع من 26: 40، يوم الثلاثاء 13/12/2022.
- القطع من 41: 55، يوم الخميس 15/12/2022.
-القطع من 56: 70، يوم الأحد 18/12/2022.
- القطع من 71: 89، يوم الثلاثاء 20/12/2022.
- القطع من 101: 115، يوم الخميس 22/12/2022.
- القطع من 116: 130، يوم الأحد 25/12/2022.
- القطع بالمنطقة G، من 31: 42، يوم الثلاثاء 17/1/2023.
- القطع من 125: 132، يوم الخميس 19/1/2023.
- القطع بالمنطقة H، من 159: 172، يوم الأحد 22/1/2023.
- تخصيص الأيام من الأحد 29/1/2023: الخميس 2/2/2023، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.