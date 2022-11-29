«الإسكان» تطرح أراض جديدة بالمرحلة الثامنة من «بيت الوطن» للمصريين في الخارج

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح قطع أراض جديدة بأماكن مميزة، بالمرحلة الثامنة التكميلية، بمشروع بيت الوطن لأراضي المصريين في الخارج.

وأوضح وزير الإسكان، أنه بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبنك المركزي، سيتمّ تحديث الموقع الإلكتروني للمشروع، اليوم الثلاثاء الموافق 29 نوفمبر 2022، ليتضمن قطع أراض جديدة بنشاط مختلط/ خدمي، بمدن (القاهرة الجديدة – الشيخ زايد – 6 أكتوبر – العبور – بدر – الشروق – السادات)، وسيكون الموقع متاحاً للراغبين في الحجز، اعتباراً من ظهر اليوم الثلاثاء بتوقيت مصر للتسجيل والحجز.

مواعيد استقبال التحويلات

وأضاف وزير الإسكان أنَّه سيتمّ استقبال التحويلات اعتباراً من غد الأربعاء الموافق 30 نوفمبر 2022، بدءاً من الساعة 8.30 صباحاً بتوقيت مصر متضمنة كود الحجز، مع تأكّيد أنَّ أي تحويلات ترد قبل هذا التوقيت سيتم ترحيلها لتُسجل ضمن تحويلات اليوم الخامس من التحويلات، وستكون كراسة الشروط والمواقع المطروحة، متاحة على الموقع للراغبين بالحجز.