للحاجزين في «بيت الوطن».. شروط وحالات الاستفادة من مهلة استلام الأراضي

تحرص وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على تقديم التيسيرات لجميع المواطنين، لذلك أعلنت عن إتاحة مهلة 3 أشهر لاستلام قطع الأراضي السكنية الصغيرة المخصصة بمشروع «بيت الوطن» بضوابط محددة.

وتسعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، شروط وحالات الاستفادة من مهلة استلام أراضى «بيت الوطن»، وفقا لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وهي كالتالي:

حالات الاستفادة من مهلة استلام أراضى «بيت الوطن»

تطبق مهلة استلام أراضى «بيت الوطن» على قطع الأراضي التى ينطبق عليها الآتي:

1- قطع الأراضي الساري تخصيصها ضمن مشروع «بيت الوطن».

2- قطع الأراضي التي تم إلغاؤها لعدم الاستلام.

3- قطع الأراضي التي صدر بشأنها موافقة بإعادة التعامل عليها بالأسعار المعمول بها حاليا.

4- قطع الأراضي التي لم يتم السداد، شريطة سريان مدة التنفيذ الأصلية «5 سنوات»، والتي تبدأ من تاريخ جاهزية الأرض للاستلام.

شروط الاستفادة من مهلة استلام أراضى «بيت الوطن»

1- يشترط أن تكون قطعة الأرض شاغرة ولم يتم تخصيصها للغير.

2- يشترط التنازل عن أي قضايا مرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة في هذا الشأن.

3- يشترط سداد أي مبالغ مستحقة على قطعة الأرض وذلك قبل الاستلام.

يذكر أنه جرى تخصيص قطع أراضي، داخل المدن الجديدة على مستوى محافظات الجمهورية، بمساحات وأسعار مختلفة لجميع المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، الراغبين في الحصول على قطعة أرض.

ويعد مشروع «بيت الوطن»، من أشهر المشروعات التي تتضمن طرح عدد كبير من قطع الأراضي السكنية، من قبل وزارة الإسكان والمرافق، والتي تكون مخصصة في كثير من الأحيان للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، والراغبين في الحصول على قطعة أرض داخل وطنهم الأم.