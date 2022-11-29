منع زواج طفلة قبل يوم واحد من عرسها في سوهاج وأخذ تعهد على الأب

أوقفت وحدة حماية الطفل بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، زواج طفلة تبلغ من العمر 15 عاما، كان مقررا إقامة حفل زفافها غدا الأربعاء، قبل بلوغها السن القانونية للزواج، التي حددها المشرع المصري بـ18 عاما.

الإخطار الأمني وبلاغ الواقعة

كان ورد بلاغ من خط نجدة الطفل، يفيد بنية ولي أمر الطفلة بإتمام الزواج غدا الأربعاء، بمركز دار السلام وفقا لحديث أبو السعود الديب، مدير وحدة حماية الطفل بمركز دار السلام، لـ«الوطن»، لتتوجه على الفور اللجنة الفرعية لحماية الطفل بدار السلام باستدعاء ولي أمر الطفلة إلى مقر اللجنة الفرعية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام، وولي أمر خطيب الفتاة.

تعهد الأب وولي أمر الخاطب

وجرى أخذ التعهدات والإقرارات اللازمة عليهما بعدم إتمام الزواج قبل بلوغ السن القانوني وتحملهما المسؤولية القانونية والجنائية حال مخالفة ذلك، وتم إخطار النيابة العامة بسوهاج بذلك، وأنه في حالة إتمام الزواج بعد توقيعهما الإقرارات وقبل بلوغ الطفلة السن القانونية سيتم عمل مذكرة ورفع الإقرارات المتوقعة للنيابة المختصة لإيقاف الزواج واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أضرار الزواج المبكر

وعقدت اللجنة اجتماعا لتوعيتهم بخطورة وأضرار الزواج المبكر النفسية والصحية والاجتماعية على الفتيات.