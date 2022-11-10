«حماية الطفل» توقف زواج فتاة عمرها 11 عاما في إحدى قرى سوهاج

أوقفت وحدة حماية الطفل بمركز دار السلام، بمحافظة سوهاج، زواج طفلة تبلغ من العمر 11 عامًا كان مقررًا لهما إقامة حفل الزفاف قبل بلوغ السن القانونية للزواج.

كان خط نجدة الطفل تلقى بلاغًا يفيد بتسرب الفتاة من التعليم، ونية ولي أمر الفتاة بإتمام الزواج قبل بلوغ السن القانونية.

اللجنة تستدعي ولي أمر الطفلة

وعلى الفور استدعت اللجنة الفرعية لحماية الطفل بدار السلام، ولي أمر الطفلة إلى مقرها، وتم أخذ التعهدات والإقرارات اللازمة عليه بعدم حرمان الفتاة من تعليمها، واستكمال دراستها وعدم إتمام الزواج، وتحمله المسئولية القانونية والجنائية حال مخالفة ذلك، وإذا أصر على زواجها سيتم عمل مذكرة ورفع الإقرارات الموقعة للنيابة المختصة، لإيقاف الزواج واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

توعية الأهالي بخطورة الزواج المبكر

كما قامت اللجنة بتوعية أولياء الأمور بخطورة وأضرار الزواج المبكر النفسية والصحية، والاجتماعية على الفتيات.

وتهيب اللجنة الفرعية لحماية الطفل بمركز دار السلام بالإبلاغ عن أي خطر أو أي شكاوى متعلقة بالطفل عن طريق الاتصال بخط نجدة الطفل 16000 أو التوجه إلى مقر اللجنة الفرعية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام.