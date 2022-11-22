«حماية الطفل» توقف زواج طفلة 12 عاما قبل أيام من زفافها بسوهاج

أوقفت وحدة حماية الطفل بمركز دار السلام بسوهاج، زواج طفلة ذات 12 عاما، كان مقررا لها الزواج قبل بلوغ السن القانونية 18 عاما قبل أيام من زفافها.

وقف زواج طفلة في سوهاج

كان خط نجدة الطفل تلقى بلاغا يفيد نية ولى أمر طفلة لمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، إتمام زواجها قبل بلوغ السن القانونية.

أوضح أبو السعود الديب، مدير وحدة حماية الطفل بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج لـ «الوطن»، أنه تم التواصل مع والدها، واستدعائه إلى مقر اللجنة الفرعية لحماية الطفل بدار السلام، وأخذ التعهدات والإقرارات اللازمة على الأب عدم إتمام زواج طفلته قبل بلوغها السن القانوني مع تحمله المسؤولية القانونية والجنائية حال مخالفة ذلك.

وذكر أبو السعود أنه في حال إتمام الزواج بعد توقيعه الإقرارات، وقبل بلوغ الطفلة السن القانونية للزواج سيتم عمل مذكرة قانونية، ورفع الإقرارات للجهات المختصة لإيقاف الزواج واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

توعية ولي الأمر

وأجرت اللجنة جلسة توعية مع ولي أمر الطفلة، لاطلاعه على خطورة وأضرار الزواج المبكر النفسية والصحية والاجتماعية على الفتاة.