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جزر هاواي تتجنب سيناريو «الكارثة» بعد نشاط أكبر بركان في العالم

كتب:

عمرو حسني
11:53 م | الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
بركان هاواي

بركان هاواي

وقع زلزال قوته 4.0 درجات جزيرة هاواي الكبيرة في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، وهو أكبر نشاط لبركان في العالم وسط مطلبات بالاستعداد إلى الأسوء.

أكبر بركان في العالم ثار

فيما ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي، أن بركان «ماونا لوا»، هو أكبر في العالم ثار صباح الاثنين بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة منذ 4 عقود، وسط تحذيرات من استمرار توابع هذا الزلزال، من خلال وجود إطلاق للحمم البركانية على ارتفاع مئات الأقدام في الهواء.

صخرة تسقط في منطقة مأهولة بالسكان

ووقعت صخرة، لكنها لم تتجه إلى منطقة مأهولة بالسكان، وسط من تكرار الأمر، لكن مع منطقة يتواجد فيها سكان، ووقفت الصخرة على بعد 17 كم من الشارع الرئيسي الواقع وسط جزيرة كبيرة يقطنها 22000 ألف شخص.

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بقلم عمرو حسني