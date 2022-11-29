آخر تطورات انفجار بركان هاواي.. تحذير للمسافرين عبر الخطوط الجوية

يزداد الاهتمام مع مرور الوقت، بمتابعة آخر تطورات انفجار بركان هاواي في أمريكا، الذي يعد أكبر بركان نشط في العالم، الذي شهد انفجار واندفاع الحمم البركانية لأول مرة منذ ما يقرب من 40 عامًا، ورغم أن الحمم البركانية تتدفق على جانب واحد من البركان، إلا أن الثوران في حديقة هاواي للبراكين الوطنية، لا يهدد المجتمعات، حسبما ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

آخر تطورات انفجار بركان هاواي

عن آخر تطورات انفجار بركان هاواي، ذكرت الهيئة في تقرير استشاري: «كل المؤشرات تدل على أن الثوران البركاني سيظل في المنطقة المتصدعة الشمالية الشرقية»، في إشارة إلى أن المنطقة ينقسم فيها البركان، مما يسمح بتدفق الحمم البركانية، وأوضحت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية في هونولولو، أن أثر البركان أقل من ربع بوصة من الرماد، يمكن أن يتراكم في أجزاء من الجزيرة، وفق شبكة «سي ان ان».

تحذير للمسافرين عبر الخطوط الجوية

شددت وزارة النقل الأمريكية، على أنّه يجب على الركاب الذين يسافرون برحلات جوية إلى مطار هيلو الدولي، أو مطار إليسون أونيزوكا كونا الدولي، في كيهول، التحقق من شركة الطيران الخاصة بهم قبل التوجه إلى المطار، بسبب النشاط البركاني في ماونا لوا.

وأعلنت شركة طيران «ساوث ويست إيرلاينز»، توقف رحلاتها من هيلو إنترناشيونال يوم الإثنين الماضي، بسبب ثوران البركان، مشيرة إلى أنها ألغت 5 رحلات من وإلى هونولولو.

وذكرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، في بيان، أنّها تراقب عن كثب الانفجار البركاني، وستصدر تحذيرات بشأن الحركة الجوية بمجرد تحديد حجم سحابة الرماد.

ووصلت تقارير الحمم البركانية التي تفيض في الجزء الجنوبي الغربي من كالديرا البركان، أو فوهة البركان، إلى مرصد بركان هاواي، حسبما نقلت وكالة إدارة الطوارئ، في هاواي، في وقت متأخر من صباح أمس.