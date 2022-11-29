الولايات المتحدة تقدم 53 مليون دولار لدعم نظام الكهرباء الأوكراني

ذكرت شبكة «سي إن إن» الأمريكية أن الولايات المتحدة ستقدم 53 مليون دولار لدعم شبكة الكهرباء الأوكرانية، التي تواجه وابلًا من الهجمات الروسية.

ووفقًا لمذكرة إعلامية من وزارة الخارجية الأمريكية، سيذهب التمويل نحو اقتناء معدات حيوية لشبكة الكهرباء، التي سيتم تسليمها بشكل طارئ إلى أوكرانيا، لمساعدة الأوكرانيين على العيش خلال فصل الشتاء.

حزمة المساعدات المالية الأمريكية

وأوضحت المذكرة أن حزمة الدعم ستشمل محولات التوزيع، وقواطع الدائرة الكهربائية، وموانع الصواعق، والمفصلات، والمركبات وغيرها من المعدات الرئيسية.

وأعلن ذلك وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، في اجتماع لمجموعة السبع الثلاثاء، الذي عقد على هامش اجتماع وزراء خارجية الناتو في بوخارست، أن التمويل يصل إلى 55 مليون دولار أمريكي لدعم قطاع الطاقة في حالات الطوارئ.

فرنسا ترسل 500 مولد كهرباء إلى أوكرانيا

أرسلت فرنسا 100 مولد كهربائي إلى رومانيا، لنقلها إلى أوكرانيا، حسبما غردت السفارة الفرنسية في رومانيا، الثلاثاء. وقالت السفارة في تغريدة على تويتر، إن المولدات المئة ستسلم إلى أوكرانيا قريبا جدا.

الاتحاد الأوروبي أرسل 500 مولد كهرباء

وقال الاتحاد الأوروبي للحماية المدنية والمساعدات الإنسانية على تويتر، إن الاتحاد الأوروبي أرسل 500 مولد كهربائي إلى أوكرانيا، من 17 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.