ممرات شرفية لعامل و3 معلمين ومدير مدرسة في 4 محافظات: فراق بطعم الفرحة

في مشهد يخطف القلوب، ابتكر الطلاب طريقة مختلفة لتكريم المعلمين بعد بلوغهم سن المعاش، من خلال تنظيم ممراً شرفياً يمر خلاله المعلم ويصفقون له، رافعين شعاراً اتخذوه من أبيات الشاعر الكبير أحمد شوقي «قُم لِلمُعَلِّمِ وَفِّهِ التَبجيلا كادَ المُعَلِّمُ أَن يَكونَ رَسولا».

تنظيم ممرات شرفية لمعلمين لبلوغهم السن القانوني

وشهدت 4 مدارس على مدار الأيام القليلة الماضية، تنظيم ممرات شرفية لمعلمين إثر بلوغهم السن القانوني، وتوديعهم في مشاهد مهيبة رداً لجميلهم.

ممر شرفي لمعلم الرياضيات بالفيوم

وفي محافظة الفيوم، نظم طلاب مدرسة الرزنة الابتدائية – الإعدادية التابعة لإدارة يوسف الصديق التعليمية، ممراً شرفياً لمعلم الرياضيات إبراهيم عبد التواب، رداً للجميل، وشكراً له عقب بلوغه سن المعاش، بعدما تخرجت 40 دفعة من تحت يديه، وسط التصفيق الحار، مقدمين له الشكر والامتنان على ما قدمه لهم طوال فترة عمله في التربية والتعليم.

ممر شرفي لعامل خدمات بالشرقية

وفي محافظة الشرقية، اصطفت طالبات مدرسة ديرب نجم الثانوية الصناعية بنات، في فناء المدرسة على الجانبين، منظمين ممراً شرفياً لتكريم عامل خدمات بالمدرسة بعد بلوغه سن المعاش، خصوصاً أنّه عُرف بدماثة الخلق والسمعة الحسنة.

وكرمت المدرسة عبد العزيز أحمد علي، وودعوه بالتصفيق الحار والزغاريد، وسط انهمار دموع من عيني العامل.

ممر شرفي لمعلمين في الجيزة

مفاجأة غير متوقعة، أبكت معلمين بمعهد نزلة الشوبك الأزهري بمحافظة الجيزة، في آخر يوم عمل لهما بعدما بلغا السن القانوني للمعاش، حيث فوجئ المعلمين، بطلاب المعهد يصطفون في صفين متقابلين، مُصفقين بحفاوةً فور رؤيتهما، حيث حملهما الطلاب على أيديهم ومرا بهما بين الممر الشرفي، وسط تصفيق حار من الطلاب.

وودع الطلاب المُعلمين بالشكر وكلمات العرفان والإشادة، وإعرابهم عن الامتنان لما قدموه لهما طوال فترة عملهما في المعهد.

ممر شرفي لمدير مدرسة ببني سويف

وفوجئ أحمد صابر حسانين، مدير مدرسة إهناسيا الريفية الابتدائية بمحافظة بني سويف، بتلاميذ المدرسة يصطفون في صفين حاملين أعلام مصر، وبالونات بألوان مختلفة، منظمين ممراً شرفياً له في وداعه لبلوغه السن القانوني للتقاعد، بحضور قيادات التربية والتعليم.

وقدّم الطلاب والمعلمين بعض الهدايا لمدير المدرسة في وداعه، فضلاً عن تنظيم حفلاً له شمل قراءة القرآن وإلقاء كلمة شكر له.