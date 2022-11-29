ضبط شخص اعتدى على موظف أمام مسجد في بني سويف.. والتحريات: مريض نفسي

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الواسطى بمديرية أمن بني سويف من إحدى المستشفيات باستقبالها موظف بالمعاش مصاب بجرح نافذ بالجسم.

التعدي على المجني عليه بسلاح أبيض

بالانتقال وسؤاله قرر أنَّه في أثناء تواجده أمام أحد المساجد الكائنة بدائرة المركز لأداء فريضة الصلاة تفاجأ بأحد الأشخاص مقيم في القرية ذاتها، بالتعدي عليه بالضرب بـ سلاح أبيض «سكين» محدثاً إصابته المشار إليها، وأضاف أن المتهم المذكور مريض نفسى.

ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال اختبائه بالأراضي الزراعية وبحوزته (السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة) وتبين أنَّه غير متزن عقلياً، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم َّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.