بعد 18 شهرا.. الجنايات تعاقب المتهمين في قضية «كفن عين شمس» بالسجن المشدد

في 10 مايو من العام الماضي ألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمين في قضية «كفن عين شمس»، ونسبت إليهم النيابة العامة تهم استعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد ضد المجني عليهم، بقصد ترويعهم وإلحاق أذى معنوي بهم وفرض السطوة عليهم تحت تهديد أسلحة نارية، وتعريض حياتهم للخطر.

الجنايات تعاقب المتهمين في كفن عين شمس بالسجن المشدد

وبعد 18 شهرًا من حدوث الجريمة عاقبت جنايات شمال القاهرة عصر اليوم المتهمين في قضية كفن عين شمس، بالسجن المشدد 10 سنوات، وهم :«مراد نصر الدين وعز الدين نصر الدين وفايد عبد الله فايد»، بينما عاقبت عمر صلاح ميرغني وناصر جمال ميرغني وناجي سمير جندي وآخر، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.

خديعة التصالح في جلسة «كفن عين شمس»

وتبين من تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين في قضية كفن عين شمس هددوا عائلة المجني عليهم وذويهم بالإيذاء والقتل وحرق المركب، وإلقاء الرعب في نفوسهم وأجبروهم بذلك على التنازل عن المحضرين المحررين بشأن واقعتي الشجار في مركب نيلية وخطف أحد الشباب، وعندما حاول وسطاء الصلح بينهم مرة أخرى حتى اتفق الطرفان على تحديد يوم التاسع من شهر مايو من العام الماضى للصلح .

المتهمون في قضية كفن عين شمس أجبروا الضحايا على تقديم أكفانهم

وأفادت تحقيقات النيابة بأنه عندما توجه المجنب عليهم الثلاثة فب قضية كفن عين شمس رفقة وسطاء إلى مسكن المتهمين فوجئوا فور وصولهم بإشهار المتهمين وآخرين معهم أسلحة نارية وبيضاء فى وجوههم، واقتيادهم من السيارة التي كانوا يستقلونها إلى نحو مسكنهم وتهديدهم بإيذائهم، وقبل إدخالهم المسكن أحضر المتهمون 3 أكفان وأجبروا المجنى عليهم على حملها وتقديمها إلى 3 من المتهمين ممن كانوا طرفا في الشجار الواقع بالمركب النيلية، وصورهم أثناء ذلك بقصد إهانتهم واستعراض القوة والسطوة عليهم.