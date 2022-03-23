حسين الزناتي: فترة الإجازة السنوية للمدارس في اليابان لا تتعدى أسبوعين

قال الدكتور حسين زناتي، مدير أكاديمية «تانكيو عرب اليابانية»، إن القيادة السياسية في مصر ووزارة التربية والتعليم وضعت نصب أعينها تطوير المنظومة التعليمية، وهو ما انعكس في تطوير المناهج خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف مدير أكاديمية «تانكيو عرب اليابانية»، خلال لقائه في برنامج جروب «الماميز» المذاع على قناة مدرستنا التعليمية، أن إدخال عدد من الأنشطة والمهارات التعليمية اليابانية للمنظومة التعليمية، كان يمثل تحديًا في بداية الأمر، لكن تم تطبيقه بنجاح مبهر في المدارس المصرية اليابانية.

استخدام طرق التعلم اليابانية تمثل طفرة ونوعية جديدة من التعلم

وأشار «الزناتي» إلى أن استخدام طرق التعلم اليابانية تمثل طفرة ونوعية جديدة من التعلم، موجهًا نصيحة لأولياء الأمور لتشجيع الطلاب على نظم التعليم الجديدة، لأنها تساعدهم على الابتكار وليس إرهابهم بالمناهج الجديدة.

ولفت إلى أن اليابان لديها في نظم الدراسة فترة الإجازة السنوية لا تتعدى أسبوعين لأن الطلاب تتعامل مع الدراسة، كمكان للتعلم والترفيه والراحة أيضا.

فيما قال عمرو عبد العظيم مدير مدرسة خاصة ثنائية اللغة بسلطنة عمان، إن المدارس المصرية شهدت طفرة في المنظومة التعليمية من خلال تنمية مهارات الطلاب في البحث عن المعرفة، واستخدام الأجهزة اللوحية والقدرة على الابتكار.

المعلمون لديهم القدرة على تطوير مهاراتهم أولا بأول

وأضاف أن سلطنة عمان تشيد بمستوى المعلمين لأنهم لديهم القدرة على تطوير مهاراتهم أولا بأول، والعالم العربي كله ينظر بتقدير للمعلم المصري وظهرت مهاراته أكثر من خلال المنظومة التعليمية الجديدة.

ولفت إلى أن تطوير المنظومة يعكس مواكبة المناهج لأحدث النظم الخاصة بالتطوير في العالم، إضافة إلى ربط المناهج بسوق العمل.