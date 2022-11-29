رئيس التحرير

أحمد الخطيب

«رائد أعمال» لقناة الحياة: 300 مليار جنيه لمد شبكة الكهرباء إلى شرق العوينات

كتب:

أحمد حامد دياب
08:36 م | الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
قناة الحياة

قناة الحياة

أكد المهندس أحمد حافظ رائد أعمال وعضو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، أن القطاع الخاص يوقع شراكات لعمل محطات لتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح، مثل محطة جبل الزيت، لافتًا إلى أن هناك مشروعا يتكلف أكثر من 300 مليار جنيه لمد شبكة الكهرباء القومية لشرق العوينات، نظرًا لأنها تعتبر المنطقة الأكثر سطوعًا في مصر.

وأوضح «حافظ» خلال لقاء خاص مع منى المراغي، في برنامج «كوب 27» المذاع عبر قناة «الحياة»، أن هذه المنطقة تشهد سطوع الشمس بشكل أكبر من منطقة بنبان، وأنها ستجذب استثمارات أخرى.

اقرأ المزيد:

«الحياة» ترصد إنشاء أول وحدة طب أسرة بقرية صان الحجر في الشرقية (فيديو)

قناة الحياة ترصد إنشاء أول وحدة طب أسرة بعزبة الملاحة في الشرقية

اتحاد كمال الأجسام لقناة الحياة: العميد أحمد سامي شرّف مصر بـ3 ذهبيات (فيديو)

العميد أحمد سامي لقناة الحياة: «الداخلية» دعمتني لأكون بطل العالم في كمال الأجسام
بقلم أحمد حامد دياب