«رائد أعمال» لقناة الحياة: 300 مليار جنيه لمد شبكة الكهرباء إلى شرق العوينات

أكد المهندس أحمد حافظ رائد أعمال وعضو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، أن القطاع الخاص يوقع شراكات لعمل محطات لتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح، مثل محطة جبل الزيت، لافتًا إلى أن هناك مشروعا يتكلف أكثر من 300 مليار جنيه لمد شبكة الكهرباء القومية لشرق العوينات، نظرًا لأنها تعتبر المنطقة الأكثر سطوعًا في مصر.

وأوضح «حافظ» خلال لقاء خاص مع منى المراغي، في برنامج «كوب 27» المذاع عبر قناة «الحياة»، أن هذه المنطقة تشهد سطوع الشمس بشكل أكبر من منطقة بنبان، وأنها ستجذب استثمارات أخرى.