خفر السواحل الإسباني ينقذ 3 مهاجرين علقوا على دفة سفينة لمدة 11 يوما

أنقذ خفر السواحل الإسباني، ثلاثة أشخاص علقوا فوق دفة سفينة وصلت إلى جزر الكناري التابعة لإسبانيا قادمة من نيجيريا.

وفي صورة نشرها خفر السواحل الاثنين الماضي، ظهر المهاجرون وهم جالسون على دفة ناقلة النفط والكيماويات «الثيني الثانية»، بحسب شبكة سي إن إن.

وصول السفينة إلى جزر الكناري

ووصلت السفينة إلى لاس بالماس في جزر الكناري يوم الاثنين، بعد رحلة استغرقت 11 يومًا من لاجوس في نيجيريا، وفقًا لموقع تتبع السفن Marine Traffic.

وأوضح خفر السواحل على تويتر، أن المهاجرين نُقلوا إلى الميناء وتلقوا الرعاية الصحية اللازمة.

وتعد جزر الكناري بوابة شعبية للمهاجرين الأفارقة الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا.

الهجرة إلى الكناري في تزايد مستمر

وتظهر البيانات الإسبانية أن الهجرة عن طريق البحر قفزت بنسبة 51% في الأشهر الخمسة الأولى من العام مقارنة بالعام الذي سبقه.

في العام الماضي، عبر أكثر من 20 ألف مهاجر من ساحل غرب إفريقيا إلى جزر الكناري، وفقًا للصليب الأحمر.