مهرجان جزر الكناري للمثليين في إسبانيا.. سر انتشار جدري القرود في العالم

قالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، اليوم الأحد، إن سبب انتشار جدري القرود في دول العالم يرجع إلى مهرجان ضخم للمثليين حضره نحو 100 ألف شخص في جزر الكناري بإسبانيا، فيما أجرت السلطات الصحية الإسبانية تحقيقات مكثفة بشأن تورط مهرجان «ماسبالوماس برايد» في نشر المرض في العالم، حيث شارك آلاف الأشخاص من جميع الدول الأوروبية، وأكدت الصحيفة أن الحالات التي ثبتت إصابتها بفيروس جدري القرود معظمهم في أمريكا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا حضرت المهرجان.

مهرجان المثليين سبب انتشار جدري القرود في العالم

وأشارت الصحيفة إلى أن مهرجان «ماسبالوماس برايد»، يقام خلال الفترة بين 5 و15 مايو من كل عام، حيث يجذب عشرات آلاف الزوار من جميع أنحاء العالم، مضيفة أن بعد انتهاء المهرجان وعودة المشاركين إلى بلادهم نقلوا ونشروا مرض جدري القرود بين المواطنين، وذلك ما يجري التحقيق فيها حاليا من منظمة الصحة العالمية.

وفى السياق ذاته، قالت صحيفة «إل باييس» الإسبانية، أن من بين ما يقرب من 30 شخصا تم تشخيص إصابتهم بمرض جدري القرود في مدريد، كانوا حاضرين فى الحفل.

ارتفاع حالات الإصابة بمرض جدري القرود في بريطانيا

ومن جانبها، أكدت صحيفة «إندبندنت» البريطانية، أمس السبت، أن منظمة الصحة العالمية دعت الى اجتماع طارئ بشأن فيروس جدري القرود، ومن المقرر أن تحقق المنظمة في أسباب ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس وسط المثليين في عدة دول أوروبية، بالإضافة الى كشف تطورات المرض خاصة في بريطانيا بعد ارتفاع إجمالي عدد الحالات إلى 20 حالة إصابة مؤكدة.

وأعربت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، قلقها بشأن احتمال ظهور عدد أكبر من الإصابات، وذلك من خلال التجمعات والمهرجانات والحفلات، خاصة في شهور الصيف المقبلة، في جميع أنحاء العالم.