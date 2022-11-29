«رائد أعمال» لقناة الحياة: يمكن للمواطنين توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية

أكد المهندس أحمد حافظ رائد أعمال وعضو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، أن المواطنين يمكنهم الاستفادة من الطاقة الشمسية وتوليد الكهرباء منها، مطالبًا الحكومة بأن يكون لها رؤية في هذه المسألة.

وأوضح «حافظ» خلال لقاء خاص مع منى المراغي، في برنامج «كوب 27» المذاع عبر قناة «الحياة»، أن هناك احتياج للتحكم بشكل أكبر في الكهرباء المتولدة من مصادر الطاقة المتجددة، وعمل محطات للتوازن، لضبط التيار الصادر عنها.