عضو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب لـ قناة الحياة: المشروعات التنموية تسير بسرعة عالية

قال المهندس أحمد حافظ، رائد أعمال، عضو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، إن المشروعات التنموية تسير في مصر بسرعة عالية، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية القومية تهدف للوصول في 2030 إلى نسبة 42% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة مثل الشمس والرياح.

موقع مصر متميز وفريد

وأوضح حافظ خلال لقاء خاص مع منى المراغي في برنامج «كوب 27» المذاع عبر فضائية «الحياة»، أن مصر حباها الله بموقع متميز وفريد، مشيدًا بموقع منطقة خليج السويس التي تصل فيها الرياح لسرعات عالية ويمكن توليد الكهرباء من خلالها.