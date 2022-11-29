وزير الصحة يوجه بالتوسع في إنتاج وتصدير عقار الأنسولين للدول الأفريقية

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بضرورة التوسع في انتاج وتصدير عقار الأنسولين للدول الأفريقية، وذلك بعد أن حققت مصر الإكتفاء الذاتي من الأنسولين محلياً.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير، اليوم الثلاثاء، مع الدكتورة ألفت غراب، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "أكديما"، على هامش جولته التفقديه بمصانع شركة المهن الطبية للأدوية "MUP"، وشركة جنوب مصر للصناعات الدوائية "سيديكو"، التابعين لشركة "أكديما" للصناعات الدوائية، وذلك بحضور الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتور حازم الفيل، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة غادة يونس، رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، والدكتور أحمد ليلة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المهن الطبية.

وزير الصحة يتفقد المصنع الجديد الخاص بانتاج مستحضرات وعلاج الأورام

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الاجتماع تناول عرض شرح مفصل لآليات العمل بخط الانتاج الجديد بمصنع "MUP" والخاص بإنتاج خرطوش الأنسولين، والطاقة الانتاجية الخاصة به، لافتاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق المحلي من الأنسولين.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير أكد على العمل الدؤوب والمستمر لتوطين الصناعات الدوائية في مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، ومن ثم التصدير لكافة الدول، وذلك وفقاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، مؤكداً أن صناعة الأدوية تعد أحد ركائز الأمن القومي المصري، لافتاً إلى أن مصانع الأدوية المصرية تعد صروح عملاقة وضعت مصر على مصاف الدول الكبرى في مجال الصناعات الدوائية.

وأوضح "عبدالغفار" أن الوزير تفقد خط الانتاج الجديد بمصنع "MUP" والخاص بانتاج خرطوش الأنسولين، وذلك للإطلاع على كافة مراحل التصنيع والانتاج، التي تتم وفقاً للمعايير العالمية، لافتاً إلى توجيه الوزير بالتوسع وزيادة حجم الانتاج لعقار الأنسولين، فضلاً عن التوسع في انتاج المستلزمات المكملة والداعمة له.

وزير الصحة: نستهدف تغطية احتياجات السوق المحلي من عقاقير الأورام

وأضاف " عبدالغفار" أن الوزير تفقد المصنع الجديد الخاص بانتاج مستحضرات وعلاج الأورام، بشركة جنوب مصر للصناعات الدوائية "سيديكو"، والذي يعد المصنع الأول في مصر الذي يعمل وفقاً للمعايير الدولية، حيث تفقد الوزير منطقة المستحضرات العقيمة، وخطوط الانتاج، والمخازن الخاصة بالمصنع لتخزين المواد الفعالة والغير فعالة للمستحضرات العقيمة.

وتابع "عبدالغفار" أن الوزير استمع إلى شرح مفصل حول آليات العمل وتكنولوجيا التصنيع والتي تتم وفقاً لأحدث المعايير العالمية، لافتاً إلى أنه من المستهدف تغطية احتياجات السوق المحلي، بما يخدم بروتوكولات وزارة الصحة والسكان لعلاج الأورام.