مصرع أسرة من 3 أفراد في حادث تصادم بإنشاص الرمل بالشرقية

لقيت اليوم الثلاثاء، أسرة مكونة من الأب والأم وطفلة مصرعهم في حادث تصادم دراجة بخارية «موتوسيكل / بسيارة»، في طريق الزوامل بلبيس اتجاه إنشاص الرمل، جرى نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى الزوامل، فيما اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، إخطارا من مركز شرطة بلبيس يفيد ورود إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين موتوسيكل وسيارة في طريق «الزوامل / بلبيس»، اتجاه قرية إنشاص الرمل، ما أدى لمصرع زوج وزوجة وطفلتهما في الحال.

مصرع أسرة من 3 أفراد

انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة بلبيس إلى موقع الحادث، وبالفحص والتحريات تبين مصرع أسرة زوج وزوجة وطفلتهما أثناء عودتهما من مستشفى الزوامل بمركز بلبيس، وأثناء عودتهما إلى محل إقامتهم بقرية إنشاص الرمل، تصادم موتوسيكل بسيارة ما أدى إلى مصرع الثلاثة.

نقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى

دفعت هيئة الإسعاف بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية بعدد من سيارات الإسعاف وتم نقل الجثامين الثلاثة إلى مشرحة مستشفى الزوامل، فيما أخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، لحين التصريح بالدفن بعد بيان أسباب الوفاة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة فيما اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتم رفع آثار الحادث من الطريق أمام المركبات والمارة.