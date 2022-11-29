«حياة كريمة» تطور قطاع التعليم في الشرقية بـ48 مدرسة جديدة

تواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة السير قدمًا في مسيرة التنمية والارتقاء بالريف المصري، وفي محافظة الشرقية بدأت في مركز الحسينية، ونفذت عدد كبير من مشروعات التنمية، ونستعرض في السطور التالية أبرز أعمالها في قطاع التعليم.

ونفذت مبادرة حياة كريمة في المرحلة الأولى 48 مدرسة جديدة، وعملت على صيانة 59 مدرسة بقرى حياة كريمة بالحسينية، فيما تم توسعة 614 فصلًا للقضاء على كثافة الطلاب تحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية.

محافظ الشرقية يعلن عن مشروعات تنموية في قطاع التعليم

وأعلن محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب أن مبادرة حياة كريمة نفذت عددًا من المشروعات في قطاع التعليم، إذ بلغ عدد مشروعات التنمية في الابنية التعليمية نحو 107 مدرسة، بواقع تجديد 59 مدرسة فيما تم توسعة 549 فصلا دراسيًا بعدد من المدارس، كما تم إنشاء 48 مدرسة جديدة، وجار الانتهاء من 15 مدرسة جديدة وصيانة 11 مدرسة آخرى فيما تم تنفيذ الأعمال في مجال الأبنية التعليمية بنسبة 97%.

تنفيذ 607 مشروعات تنموية

جدير بالذكر أن حياة كريمة بمركز الحسينية استهدفت في المرحلة الأولى تنفيذ 607 مشروعات تنفذ في عدد 41 قرية، موزعة ما بين مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب وتبطين الترع والصحة والتعليم والشباب والرياضة ووسائل الاتصالات وكذلك الكهرباء والمجمعات الزراعية والبيطرية، وجاري استكمال المتبقي من إجمالي المشروعات المستهدفة.