توريد 53 ألف طن أرز شعير إلى مواقع التجميع في الشرقية

تواصل مواقع تجميع الأرز الحكومية والخاصة في محافظة الشرقية استقبال الأرز الشعير منذ بدء موسم التوريد، وقد بلغت الكميات الموردة حتى اليوم الثلاثاء، نحو أكثر من 53 ألف طنا من الأرز الشعير، فيما بلغ سعر طن الأرز الشعير للحبة الرفيعة 6600 جنيه و6850 جنيه للحبة العريضة.

64 موقعا لتجميع الأرز

وقال المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه جرى توريد أكثر من 53 ألف طن من أرز الشعير إلى مواقع التجميع التي يصل عددها إلى 64 موقعا.

سعر طن الأرز الشعير

وأشار وكيل وزارة الزراعة بالشرقية إلى أن سعر طن الأرز الشعير للحبة الرفيعة بلغت 6600 جنيه، مضافا إليه قيمة حافز التوريد قدرها 100 جنيه، فيما يبلغ سعر طن الأرز الشعير للحبة العريضة 6850 جنيهًا، مضافا إليه 100 جنيه قيمة الحافز.

شروط توريد الأرز

وحددت مديرية التموين الأرز الصالح للتوريد صفات وشروط التوريد، وهو أن يكون الأرز بدرجة نقاء لا تقل عن 94% وأن لا تزيد درجة الرطوبة عن 14%، كما أكدت على ضرورة خلوه من الشوائب والحشرات الضارة ليصلح للتخزين.

جدير بالذكر أن محافظة الشرقية زرعت نحو 226 ألفا و92 فدانا من الأفدنة والحقول الزراعية وجرى الانتهاء من الحصاد وتستمر عمليات التوريد إلى الانتهاء من توريد الكميات المطلوبة توريدها البالغ كمياتها نحو 126 ألف طنا.