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«المصور الزراعي» لقب اشتهر به شاب يتفرغ لمساعدة الفلاحين ويؤدي دور المرشد الزراعي

كتب:

الوطن
12:07 ص | الأربعاء 30 نوفمبر 2022
محمود ربيع

محمود ربيع

دائماً تراه بجانب الفلاح يسعى لمساعدته وتقديم الإرشادات الزراعية ويساعده جنباً إلى جنب أثناء زراعة المحصول دون أى مقابل.

«محمود ربيع»، اشتهر بلقب المصور الزراعى، من قرية بمحافظة البحيرة، حصل على مؤهل بسيط جداً، لكنه دائماً يطور نفسه من خلال وجوده فى الأرض مع الفلاح منذ بداية تجهيز الأرض للمحصول إلى وقت الحصاد، حبه الشديد للزراعة جعله محل أنظار الجميع.. يستخدم هاتفه لتوثيق لحظاته مع الفلاحين أثناء حصاد المحصول، ولديه تواصل كبير مع متابعيه من جميع الدول، وأصبح يقوم بترجمة كتاباته عن الزراعة باللغه الإسبانية، وهناك الكثير ممن يدعمونه.

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بقلم الوطن