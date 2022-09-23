«طنطاوي»: الإعلان عن سعر مجز للذرة والصويا وعباد الشمس يشجع الفلاح على زراعتها

طالب الدكتور عبدالعظيم طنطاوى، رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق، بضرورة الإعلان المسبق عن أسعار الذرة والصويا وعباد الشمس قبل البدء فى الزراعة، على أن يكون السعر مجزياً ينافس المحاصيل الصيفية، لتشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية التى يوجد بها فوائد غذائية «المحاصيل الزيتية».

وأوضح أنه لا بد من دراسة تكاليف الإنتاج لهذه المحاصيل ومقارنتها بالمحاصيل الأخرى، حيث تعمل على تحسين خصوبة التربة أفضل من أن يتم زراعة محصول محدد باستمرار حيث يتسبب فى تدميرها.

وأضاف «طنطاوى» أن فدان الصويا ينتج طناً وربع الطن مع الأصناف الجديدة، بينما ينتج الذرة 2٫5 طن.

وأكد أن الزراعة التعاقدية لا بد أن تطبق بشكل سليم، حيث يوجد كثير من المعوقات أمامها، خاصة فى الذرة الصفراء التى تحتاج إلى فراطات ومجففات بالجمعيات الزراعية تسهل عملية البيع عند المزارع وتشجعه على الاستمرار فى زراعتها، لافتاً إلى ضرورة أن يكون العائد فى الزراعة التعاقدية أفضل بكثير ليشجع الفلاح على تغيير سياسته الزراعية ويسعى لزراعة أصناف جديدة، موضحاً أن مصر تستورد أكثر من 98% من المحاصيل الزيتية، بالإضافة إلى أن المصانع تعمل بنسبة 30% من طاقتها.