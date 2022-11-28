الرئيس الإماراتي يهنئ نظيره الألباني بذكرى استقلال بلاده

بعث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، برقية تهنئة إلى بيرم بيجاي رئيس جمهورية ألبانيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

حاكم دبي يهنئ الرئيس الألباني بذكرى يوم الاستقلال

وذكرت وكالة أنباء الإمارات «وام»، أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بعث أيضًا ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس بيرم بيجاي، كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى إيدي راما رئيس وزراء جمهورية ألبانيا.