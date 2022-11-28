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أحمد الخطيب

الرئيس الإماراتي يهنئ نظيره الألباني بذكرى استقلال بلاده

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أ ش أ
05:46 م | الإثنين 28 نوفمبر 2022
الشيخ محمد بن زايد

الشيخ محمد بن زايد

بعث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، برقية تهنئة إلى بيرم بيجاي رئيس جمهورية ألبانيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

حاكم دبي يهنئ الرئيس الألباني بذكرى يوم الاستقلال 

وذكرت وكالة أنباء الإمارات «وام»، أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بعث أيضًا ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس بيرم بيجاي، كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى إيدي راما رئيس وزراء جمهورية ألبانيا.

 

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بقلم أ ش أ