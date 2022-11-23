ميريام فارس تُحيي حفلا غنائيا في الإمارات الليلة

تستعد الفنانة ميريام فارس، لإحياء حفلٍ غنائي ضخم، مساء اليوم الأربعاء، في القرية العالمية بدبي، إذ ستحتفل بنجاح أغنيتها الجديد التي طرحتها قبل أيام، احتفالًا باستضافة قطر لبطولة كأس العالم 2022.

وروجت شركة روتانا، لحفل ميريام فارس، عبر الصفحة الرسمية للشركة على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، قائلة: «ميريام فارس، عشاق ملكة المسرح.. انتظروا أول حفل من حفلات الموسم في القرية العالمية في دبي، حتى نعيش ليلة كلها حماس وطرب».

تفاصيل أغنية ميريام فارس Tukoh Taka

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، قد طرح قبل أيام، أغنية كأس العالم فيفا 2022 عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، تحمل اسم «Tukoh Taka» هي الأغنية الرسمية لمهرجان فيفا الرسمي للمُشجّعين وهي مدرجة ضمن لائحة الإصدارات الموسيقية.

الأغنية يشارك فيها كل من ثلاثة فنانين بجانب ميريام فارس وهم نيكي ميناج Nicki Minaj، مالوما Maluma، ومن إنتاج Universal Arabic Music وقدمت بثلاث لغات وهي الإنجليزيّة والإسبانية والعربية.