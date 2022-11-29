أستاذة الاقتصاد نجوى سمك: ارتفاع معدل التضخم في أمريكا إلى 9% «زلزال اقتصادي»

قالت الدكتورة نجوى سمك أستاذة الاقتصاد والعلوم السياسية، إن النظام العالمي يُعاد تشكيله خلال المرحلة الراهنة سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية، مشيرًة إلى أن أزمة كورونا أدت لإعادة التفكير في سلاسل الإمداد العالمية، وبعد الأزمة الروسية الأوكرانية بدأ العالم يعيد تشكيل رؤيته تجاه النظام العالمي.

وأضافت أن معدلات التضخم في أمريكا وصلت 9%، وهو بمثابة زلزال في اقتصادي، انعكس أيضًا على اقتصاد الدول النامية المرتبطة بصورة كبيرة بالدول الغربية.

الأزمة الروسية الأوكرانية

وتابعت «سمك»، خلال ظهورها مع الإعلاميين نشأت الديهي، وعمرو عبد الحميد، ببرنامج «المشهد»، المذاع على قناة «ten»، مساء الثلاثاء، أن الأزمة الروسية الأوكرانية بدأت في فبراير الماضي بعد حدوث انفراجة في الاقتصاد العالمي بعد السيطرة على كورونا، ولكن الأزمة أدت لزيادة معدل التضخم بشكل مرتفع.

رفع أسعار الفائدة للسيطرة على معدل التضخم

ولفتت إلى أن الدول الأوروبية والكبرى بدأت برفع أسعار الفائدة للسيطرة على معدل التضخم، وهذا أدى لخروج الكثير من الاستثمارات من الدول النامية متجهة إلى أمريكا، في محاولة للاستفادة من سعر الفائدة.