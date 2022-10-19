هل ينتظر الاقتصاد الأمريكي ركودا صعبا؟.. وكالة فيتش تجيب

توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن يدخل الاقتصاد الأمريكي منطقة ركود حقيقية، وإن كانت معتدلة نسبيًا بالمعايير التاريخية، وذلك في الربع الثاني من عام 2023.

فيتش: الركود المتوقع مشابه لبداية التسعينيات

بحسب تقرير وكالة التصنيف الائتماني، فإن الركود المتوقع مشابه تمامًا للركود الذي حدث في الفترة (1990- 1991)، الذي أعقب تشديدًا سريعًا مماثلًا من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي في (1989-1990).

تأثير رفع الاحتياطي الفيدرالي للفائدة على الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي

وقالت فيتش إن سياسة أسعار الفائدة الأكثر صرامة والتضخم المرتفع يشكلان مخاطر على الإنفاق الاستهلاكي في عام 2023، وتتوقع فيتش أن ينمو الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2.5% في عام 2022 قبل أن يتباطأ إلى 0.9% في عام 2023.

صافي ثروة المستهلك أعلى بنسبة 24%

على الرغم من الانخفاض الملحوظ في صافي ثروة المستهلك في النصف الأول من عام 2022، ظل صافي ثروة المستهلك أعلى بنسبة 24% في السابق وتحديدا بمستويات الوباء في نهاية الربع الثاني من عام 2022، إذ قامت الأسر بتكوين احتياطيات كبيرة من المدخرات خلال ذروة جائحة الفيروس التاجي، وكانت تستفيد تدريجيا من هذه المدخرات هذا العام.

المدخرات الفائضة تقدر بـ 1.5 تريليون دولار في يوليو 2022

لا تزال المدخرات الفائضة المقدرة مرتفعة عند 1.5 تريليون دولار في يوليو 2022، بانخفاض عن الذروة البالغة 2.2 تريليون دولار في أغسطس 2021.

أحدث معدل بطالة في الولايات المتحدة

بحسب تقرير الوكالة العالمية، يبدو أن أي ضعف في ثقة المستهلك مرتبط بأسعار البنزين أكثر من ارتباطه بإنفاق المستهلكين، وأحدث معدل بطالة في الولايات المتحدة يبلغ 3.5% وهو نفس مستوى ما قبل الوباء، كما أن اختلال التوازن بين العرض والطلب كبير للغاية، إذ يعادل نحو 2.4% من القوى العاملة.