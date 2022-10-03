الدولار يترقب تقارير الاقتصاد الأمريكي.. واستقرار سعر البيع أمام الجنيه

استقر مؤشر الدولار فوق مستوى 112 اليوم الإثنين، وسط تطلع المستثمرين إلى بيانات التصنيع الأمريكية وخطابات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لتكوين رؤية بشأن أكبر اقتصاد في العالم فضلا عن التعرف على توقعات أسعار الفائدة.

من المقرر صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات ومؤشر ISM التصنيعي للولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم الإثنين، بينما من المقرر أن يُلقي مسؤولا الاحتياطي الفيدرالي «رافائيل بوستيك وتوماس باركين»، خطابين منفصلين بشأن توجه سعر الفائدة الفترة المقبلة.

رفع أسعار الفائدة بشكل كبير لتهدئة ارتفاع التضخم

ارتفع الدولار بشكل مطرد على مدار العام حيث قام البنك المركزي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بشكل كبير لتهدئة ارتفاع التضخم، وتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضًا أن تصل المعدلات إلى ذروتها عند 4.6% العام المقبل مع عدم وجود تخفيضات حتى عام 2024، كما عززت المخاوف من الركود العالمي والقوة النسبية للاقتصاد الأمريكي طلب الملاذ الآمن على الدولار على حساب الأصول الأخرى.

الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى

تاريخياً، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 في فبراير من عام 1985، وسط توقعات أن يتداول الدولار الأمريكي عند 113.42 بنهاية هذا الربع من العام الجاري «أكتوبر – ديسمبر 2022»، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم التداول عند 117.41 في غضون 12 شهرًا.

محلياً، استقر سعر بيع الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية، عند 19.59 جنيه في بنوك القطاع الخاص، و19.61 جنيه في البنك المركزي المصري و19.57 جنيه سعراً للبيع في البنك الأهلي وبنك مصر.