إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بكفر الشيخ

أُصيب 3 أشخاص، منذ قليل، بإصابات متنوعة، في حادث انقلاب سيارة عند كوبري كلش على رافد الطريق الدولى، بمحافظة كفر الشيخ، وجرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي الفحوصات والعلاج اللازم.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بتلقيه إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام، بوصول 3 مصابين في انقلاب سيارة عند كوبري كلش، على رافد الطريق الدولى.

أسماء المصابين

بالانتقال والفحص تبين إصابة كل من «أ.ق.أ»، 50 سنة، و«إ.ق.م»، 37 سنة، ويقيمان بمنطقة القنطرة القنطرة البيضاء بمدينة كفر الشيخ، و«ط.خ.م»، 16 سنة، ويقيم بقرية دقلت، التابعة لمركز كفر الشيخ.

تقديم الإسعافات الأولية للمصابين

وجرى تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة للمصابين بمستشفى كفر الشيخ العام، تحت إشراف الدكتور وائل أبو المجد، مدير عام المستشفى، وحُرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.