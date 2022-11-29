محافظ كفر الشيخ: 85% نسبة الانتهاء من الأعمال في مشروعات «حياة كريمة»

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن القيادة السياسية تولي منظومة الصحة أولوية كبرى، مشيراً إلى أن هناك توجيهات بضرورة الإسراع في انتهاء المشروعات الجاري تنفيذها لتوفير خدمات تليق بالمواطنين، مؤكداً أن مستشفى الأورام صرح طبي كبير تقترب تكلفته مليار و260 مليون، كما سيتم إنشاء مركز للكلى بالمستشفى العام، وجاري إنشاء مستشفيات الرياض، وبيلا، ومطوبس، ليكتمل بذلك تطوير القطاع الطبي بالمحافظة.

معدلات تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» وصلت 70%

جاء ذلك، خلال انعقاد مجلس جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية، واستعراض المستجدات والموضوعات المعروضة على المجلس، بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، والمستشار عبد الله غلاب، المستشار القانوني للجامعة، والدكتور على صبري، أمين عام الجامعة.

وأضاف المحافظ، أن معدلات تنفيذ مشروعات «حياة كريمة»، وصلت إلي نسب ما بين 70 إلى 85%، مشيراً إلى أن مركز مطوبس يشهد نقلة نوعية في الخدمات بخلاف المجمعات الخدمية المتكاملة.

أعمال تطوير في قطاع الطرق

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تشهد أعمال تطوير في قطاع الطرق، فتم رصف عدد من الطرق بمراكز المحافظة، إضافة قرب الانتهاء من المحاور الجديدة، وتوسعة الطرق ورصفها، وربط شرق بغرب العاصمة، بدءاً من طريق «دسوق - كفر الشيخ» المزدوج مرورا بطريق صبري القاضي، للطريق المتجه لسخا، ومنه لمسار العائلة المقدسة، ومنها رافدي الطريق الدولي الساحلي «طنطا - كفر الشيخ»، و«المحلة - كفر الشيخ»، والمجمعين السكنين الجديدين، إضافة لمحور الزهيري، وحل مشكلة التكدس المروري بالموقف العمومي.