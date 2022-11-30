انقلاب سيارة نصف نقل محملة بأكياس القطن في المحلة (صور)

شهد الطريق الدائري بالمحلة الكبرى، بالقرب من مفارق العلو، انقلاب سيارة نصف نقل، محمَّلة بكميات كبيرة من أكياس القطن، ما أدى إلى زحام شديد وتكدس مروري للسيارات، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

انقلاب سيارة محملة بالقطن

وكانت الأجهزة التنفيذية بحي ثان المحلة الكبرى بالغربية، تلقت إخطاراً يفيد بانقلاب سيارة نصف نقل، محملة بكميات كبيرة من أكياس القطن، على الطريق الدائري بالمحلة الكبرى، أدت إلى توقف الحركة المرورية، دون إصابات، أو خسائر في الأرواح.

الحمولة الزائدة وراء الحادث

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارات الإغاثة المرورية، التابعة لحي ثان المحلة، إلي محل الواقعة، وتبين إنقلاب سيارة نصف نقل، محملة بكميات كبيرة من أكياس القطن، علي طريق المحلة الدائري، بالقرب من مفارق العلو، بسبب الحمولة الزائدة، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتم الدفع بأوناش لرفع آثار الحادث، تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.