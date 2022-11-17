مصرع سيدة في حريق التهم مخزن قطن بأسيوط

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط، على حريق هائل شب في مخزن قطن بقرية بني يحيى التابعة إلى مركز ديروط، ما تسبب في وفاة سيدة، وتم التحفظ علي جثتها بمشرحة المستشفى المركزي، تحت تصرف النيابة.

بلاغ باندلاع حريق في مخزن قطن

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط، يفيد بورود بلاغا من الأهالي، باندلاع حريق في مخزن قطن بقرية بني يحيى دائرة المركز، وفشل الأهالي في السيطرة على الحريق.

علي الفور انتقلت قوات الأمن والشرطة، وضباط المباحث بمركز ديروط وسيارات الإسعاف والإطفاء، وقوات الحماية المدينة، وبالفحص والمعاينة، تبين نشوب حريق بمخزن قطن بقرية بني يحيى، وتمكنت قوات الإطفاء وقوات الحماية المدنية، من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى المنازل المجاورة.

وأسفر الحريق، عن مصرع سيدة تدعى فاطمة فتحى شحاتة، تبلغ من العمر 38 عاما في الحريق، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ديروط المركزي، تحت تصرف النيابة، وحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.