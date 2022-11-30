كشف ملابسات العثور على جثتي عروسين بعد زفافهما بأسبوع في البحيرة

أكدت مصادر بمديرية الصحة في البحيرة، أن الفحص المبدئي لجثتي عريس وعروسة كفر الدوار، بمعرفة مفتش الصحة، أثبت أن السبب وراء وفاتهما الاختناق بالغاز داخل شقتهما.

العثور على جثة عروسين في البحيرة

كان أهالي عزبة عبد الرازق صيرة التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، قد عثروا خلال الساعات القليلة الماضية على جثتي عريس وعروسة متزوجين منذ أسبوع داخل شقتهما في ظروف غامضة، وجرى نقل الجثين والتحفظ عليها داخل ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى كفر الدوار العام، وحُرر محضر بالواقعة.

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، يفيد بعثور أهالي قرية عزبة عبدالرزاق على جثة عروسين داخل شقتهما، وذلك عقب زواجهما بأسبوع، وحُرر محضر بالواقعة.

تحديد أسماء جثتي عروسين البحيرة

انتقل على الفور ضباط المباحث لمكان الواقعة العثور على جثة العروسين بكفر الدوار، وبالفحص تبين وفاة «عمر. ع. م»، 26 عاما، «بدرية. ج. س»، 20 عاما، ومقيمين بعزبة عبد الرازق صيره التابعة لقرية معمل القزاز.

نقل جثتي عروسين البحيرة إلى المستشفى

وجرى نقل الجثتين لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.