العثور على جثتي عروسين في ظروف غامضة داخل شقتهما بالبحيرة: متزوجان منذ أسبوع

عثر قبل قليل أهالي عزبة عبد الرازق صيرة التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، على جثة عريس وعروسة متزوجين منذ أسبوع داخل شقتهما في ظروف غامضة، وتم نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة.

العثور على جثة عروسين في البحيرة

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة يفيد عثور أهالي عزبة عبدالرزاق صيرة على جثتي عروسين في ظروف غامضة، وجرى نقلهم والتحفظ عليها داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار.

وانتقل على الفور ضباط المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة عروسين مقيمين في إحدى قرى كفر الدوار، وهم «عمر.ع.م»، 26 عاما، و«بدرية.ج.س»، 20 عاما، ومقيمين بعزبة عبد الرازق صيره التابعة لقرية معمل القزاز.

نقل الجثتين لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار

جرى نقل الجثتين لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث.