اللحظات الأخيرة في حياة والد «عروسين البحيرة».. اتصور معاهم ومات داخل القاعة

التقط الأب « خالد أبو زهرة» الصور التذكارية مع نجليه العروسين، ولم يكن يدرك أنها الأخيرة له حيث ترك ذكرى مؤلمة لهما في حفل زفافهما، وذلك حسبما أشار محمد عبدالنبي أحد أهالي مركز شبراخيت بمحافظة البحيرة حول والد العروسين الذي توفي فجأة داخل قاعة الزفاف أمس.

ويروي محمد عبدالنبي لـ«الوطن»، أنه بعد دقائق قليلة من وصول العروسين وزوجتيمها إلى القاعة وبدأت احتفالات حفل الزفاف سقط الأب فجأة.

الأب سقط جثة هامدة وسط القاعة

ويروي أن الأب كان يبدو عليه الفرح حيث استقبل المعازيم بوجه مبتسم وسط أفراح الأسرة داخل قاعة الزفاف، متابعًا: «آخر حاجه عملها أتصور مع أولاده وسلم عليهم بعدها وقع مات، ربنا يرحمه كان من أهل الخير مش بيتأخر عن مساعده حد»، مؤكدًا أن المتوفى تعرض لإرهاق شديد أثناء تجهيزات حفل زفاف نجليه؛ نظرا لأن حفلات الزفاف في قرى محافظة البحيرة تقام على عدة أيام.

وأضاف أن المتوفى تمتع بصحة جيدة، حيث أنه لم يشكو من اي مرض لكنهم تفاجئوا بصوت الصراخ يطغي على صوت الأغاني داخل القاعة الأفراح ليتفاجأ الجميع بسقوط والد العروسين أرضًا.

وتابع: «مكان الحنة بتاعة العروسين أصبحت مكان جنازة أبوهم»، مشيرا أن أسرته في حالة صدمة بعدما بدأت في استقبال المعزيين بدلا من المهنئين.

وينتظر أهالي قرية زهرة التابعة لمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، تشييع جثمان خالد أبو زهرة والد العروسين المتوفى أمس في حفل زفاف نجليه، إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية وقع على إثرها مغشيا عليه.