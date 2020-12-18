جثة و3 مصابين أعلى كوبري أكتوبر: احتفال «الحصان» بالموتوسيكل يفسد زفة عروسين

تصرفات همجية وتقليد أعمى لكل ما هو سيئ، حركات بلهوانية بالسيارات والموتوسكيلات، غلق طريق وتعطيل مصالح الناس، تلك التصرفات غير الأخلاقية، أصبحت أمرًا سائدًا في أي زفة فرح، سواء في المناطق الشعبية أو حتى الراقية، ما ينتج عن تلك التصرفات حوادث كثيرة ربما تنتهي بموت العروسين أنفسهم أو أقاربهم.

آخر تلك الوقائع المأساوية، كان ليلة أمس أعلى كوبري أكتوبر، إذ لقي شاب مصرعه خلال أداء حركة «الحصان» الشهيرة -السير بالعجلة الخلفية ورفع مقدمة الموتسكيل-، ما تسبب في اصطدامه بعدد من السيارات خلال زفة عروسين، متسببا في حادث أشبه بمشهد سينمائي مرعب.

حصان وأبواب مفتوحة

المؤسف أن مجموعات الشباب التي تفعل هذه التصرفات، يستغلون صمت الأسوياء من المواطنين الذين يخجلون من تعكير صفو الأفراح على أصحابها، ويواصلون الاستعراض المشين بالسيارات، التى تجدها تارة تسير بسرعة كبيرة مفتوحة الأبواب الأربعة أمام سيارة العروسين، ويخرج منها الشباب برؤسهم، أو من يصنعون حركات بهلوانية وخطيرة بالدراجات النارية، مقتنعين أنهم يجاملون العروسين ويدخلون البهجة على أصحاب الفرح، لكن المحصلة كارثة وحوادثة مروعة لا يعتبر منها الآخرين.

مصرع شاب وإصابة 4 آخرين

في حادث مروري أعلى كوبري أكتوبر المتجه إلى رمسيس، اتجاه العجوزة، اصطدم موتوسيكل بعدد من السيارات، بسبب زفة عروسين، ما أدى إلى وفاة الشاب الذي كان يقود الدراجة النارية وإصابة 4 آخرين من مستقلي السيارات، وتوقف حركة المرور أعلى كوبري أكتوبر.

وبينت تحريات المباحث، أن الحادث وقع خلال زفة فرح أعلى كوبري أكتوبر، إذ قام بعض أصدقاء العريس بعمل حركات بهلوانية بالموتوسيكلات، التي فقدت توازنها واصطدمت بعدد من السيارات المسرعة، وراح بسببها ضحية وأصيب آخرون.

تشريح جثمان وتقرير فني

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من غرفة النجدة، بالحادث الذي تسبب في توقف الحركة المرورية، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى مكان الحادث لتنظيم حركة السيارات، وأخطرت النيابة العامة التى قررت تشريح جثمان المتوفي، لبيان أسباب الوفاة، وقررت تشكيل لجنة فنية من خبراء المرور للمعاينة وإعداد تقرير بأسباب الحادث، وحصر التلفيات في السيارات والدراجات النارية.