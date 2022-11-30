رئيس جهاز تنمية الوراق الجديدة يكشف تفاصيل تطوير الجزيرة: الفدان بـ6 ملايين

كشف المهندس أسامة شوقي رئيس جهاز تنمية الوراق الجديدة، تفاصيل تطوير الجزيرة، نافيًا ما تردد عن تغيير اسم الوراق لـ«حورس»، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي وجَّه بتنفيذ المرحلة العاجلة في تطوير الجزيرة بمساحة 70 فدانا، مشيرًا إلى أن الدولة اشترت 47 فدانا بالتراضي حتى الآن و136 منزلا ويتبقى 23 فدانا و234 منزلا، جارٍ التفاوض على شرائها.

تعويضات مادية وعينية للأهالي

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أن الأهالي يتم منحهم تعويضات مادية وعينية، لافتًا إلى أن الدولة تشتري الفدان في جزيرة الوراق بـ6 ملايين جنيه والمنازل يتم تقييمها من خلال لجنة تقييم رباعية من 4 جهات، مشيرًا لوجود تعويضات للأسر القاطنة في هذه الوحدات السكنية.

التعامل مع الأهالي بالتراضي

وأشار إلى أنه يتم التعامل بالتراضي مع الأهالي، لافتًا إلى أن المرحلة العاجلة لتطوير الوراق تشمل إنشاء 94 برجا أرضيا و10 أدوار بإجمالي وحدات 4090 وحدة سكنية، مؤكدًا أنهم يعملون الآن على إنشاء 50 برجا في المساحة التي اشتروها ويتبقى لهم 44 برجا سيتم إنشاؤها في الـ23 فدانا الذين يحاولون شراءها حاليًا.