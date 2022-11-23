نشأت الديهي: تطوير جزيرة الوراق تدخل جراحي لإنقاذ العاصمة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث بالأمس عن المخطط العام لتطوير جزيرة الوراق، ووجَّه وزارة التضامن والجمعيات الأهلية بتعزيز جهود الدولة للتطوير العمراني لجزيرة الوراق، في إطار تخطيط حديث ومنظم.

وتابع «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الثلاثاء: «ما يحدث الآن في جزيرة الوراق تدخل جراحي لإنقاذ العاصمة مما هي فيه الآن، الدولة تعمل على تطوير العاصمة وتغير معالمها، لكي تواكب ما يحدث في العالم من تطور عمراني وحضاري».

ولفت إلى أن ما يحدث في جزيرة الوراق يحقق مصلحة المواطن والمصلحة القومية على حد سواء، فالدولة المصرية لا يمكن أن تقبل أن يجلس المواطن المصري في الشارع أثناء التطوير.

المواطن في الوراق مخير ما بين التعويض والحصول على وحدة سكنية بديلة

وأضاف: «المواطن في الوراق مخير ما بين التعويض والحصول على وحدة سكنية بديلة، أو توفير مسكن مؤقت لحين الانتهاء من التطوير، مثلما حدث في منطقة مثلث ماسبيرو».

ولفت إلى أن مشروع تطوير جزيرة الوراق مصري، مشيرًا إلى أن حجم تعويضات أهالي الوراق وصلت حتى أغسطس الماضي لـ6 مليارات جنيه، حيث تقوم الدولة بشراء الفدان بصورة رضائية من أهالي الوراق بـ6 ملايين جنيه، ومبادلة الفدان في جزيرة الوراق بـ16 فدانًا في مدينة السادات.