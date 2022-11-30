«أسعار الذهب والتواجد الإفريقي بالمونديال» في العدد الجديد من مجلة المصور

صدَر اليوم العدد الجديد من مجلة المصور التي يترأس تحريرها الكاتب الصحفي أحمد أيوب، وحمل غلاف العدد عناوين أبرز الموضوعات التي يشمها الإصدار ما بين السياسة والاقتصاد وأسعار الذهب فضلًا عن التواجد الإفريقي في كأس العالم 2022 المقام في قطر.

مجلة المصور

وتناولت عناوين العدد الجديد من مجلة «المصور» على غلاف الإصدار ما يلي:

- ترعى مصالح الشعب وتحفظ حقوقه.. الجمهورية الجديدة دولة المواطن.

- بسبب ألاعيب التجار والأموال الساخنة.. الذهب عياره فلت.

- البرلمان المصري يفضح البرلمان الأوروبي.

- المنصورة الجديدة أيقونة مدن الجيل الرابع.

- 43 جوهرة إفريقية تزين سماء المونديال.

كما اشتمل العدد الجديد من مجلة المصور أيضًا مقال لرئيس التحرير أحمد أيوب.