عاجل.. ارتفاع جديد في أسعار الذهب وعيار 14 بـ966 جنيها

ارتفعت أسعار جرام الذهب عيار 21 بقيمة 13 جنيها، اليوم، وبحسب بيان شعبة الذهب في الغرف التجارية، فإنّ عيار 21 سجّل نحو 1445 جنيها بدلًا من 1432 جنيهًا للجرام.

أسعار الذهب

وأوضح بيان الشعبة، أنّ سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 1651.5 جنيه، وعيار 18 نحو 1238.5 جنيه، وعيار 14 نحو 966 جنيهًا للجرام، موضحة أنّ جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.

وأشار البيان إلى أنّ سعر الجنيه الذهب بلغ 11 ألفا و560 جنيها، دون إضافة الدمغة أو الضريبة، فيما سجّلت أسعار الذهب العالمية 1756 دولارا للأوقية.