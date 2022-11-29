أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل 1465 جنيها

سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، ارتفاعا على المستوى العالمي، وواصلت الأعيرة المختلفة الارتفاع منذ بداية التعاملات الصباحية، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية.

وفي السطور التالية، نستعرض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، وما سجلته حتى كتابة هذه السطور، وفق نادي نجيب في حديثه لبوابة الوطن:

أسعار الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا في بداية تعاملات اليوم بقيمة 25 جنيها، على عكس ما حدث أمس من هبوط بشكل مفاجئ وفقد الجرام 65 جنيها خلال تعاملات مساء أمس.

سعر جرام الذهب عيار 14

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 976.7 جنيه للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 1255.7 جنيه للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 اليوم نحو 1465 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 1674 جنيها للجرام.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 11720 جنيها.

سعر الذهب عالميا

وأشارت وكالة بلومبرج، إلى ارتفاع سعر الذهب عالميا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بنحو 0.8% إلى نحو 1755.5 دولار للأوقية، وذلك بعد أن كشف مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكيين، ارتفاع أسعار الفائدة العام المقبل وسط توقعات بأن يتخذ البنك الفيدرالي قرارا بإبطاء وتيرة رفع الفائدة إلى 50 نقطة في ديسمبر.