استشاري تغذية تقدم نصائح لتجنب زيادة الوزن بفصل الشتاء.. السر في الحركة

قالت نهلة عبدالوهاب استشاري التغذية، إن زيادة الوزن للرجال والنساء، في فصل الشتاء، يعود بصورة أساسية لرغبة الأفراد في الحصول على الدفء من خلال تناول الطعام، ويمكن استبدال هذا الاعتقاد بالحصول عليه من خلال ممارسة الرياضة والحركة التي تعمل على زيادة تدفق جريان الدم بالجسم بدلا من تناول الطعام.

أكدت على وجود العديد من المشروبات الدافئة المنوط بها تدفئة الجسم كالقرفة والكاكاو الخام، مشددة على ضرورة التخلي عن السكر بالمشروبات الدافئة والتقليل منها قدر المستطاع.

مشروبات صحية لفصل الشتاء

وأضافت «عبدالوهاب»، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وأمل صالح ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «extra news»، أنه من الضروري الابتعاد عن المشروبات الدافئة التي تحتوي على «كريمر» كونها تؤدي إلى زيادة الوزن، مشددة على ضرورة زيادة الحركة بفصل الشتاء عن فصل الصيف للحصول على الدفء، مع ارتداء الملابس الشتوية، وأسفل منها قطعة قطنية ملامسة للجسم لتدفئته بصورة جيدة.

الأطعمة الصحية بفصل الشتاء

وأوضحت استشاري التغذية، أنه من الضروري دخول بعض الأطعمة بالنظام الغذائي للأفراد في فصل الشتاء مع الحرص على تناول هذه الأطعم باعتدال كالمكسرات والتي تعد من الدهون الصحية، مشيرة إلى أن بعض الأفراد يرتبطون عاطفيًا بالطعام لتحقيق السعادة وهو ما يمكن تجاوزه من خلال استبدال الأطعم غير الصحية بالاطعمة الصحية.