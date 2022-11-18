طبيب يكشف أفضل الأطعمة لمقاومة الفيروس المخلوي: ابتعد عن القلق والتوتر

كشف الدكتور مصطفى محمود أخصائي علاج طبيعي وتغذية علاجية عن أفضل الأطعمة والمشروبات التي يحب أن يتناولها جميع المواطنين سواء كانوا صغار أو كبار لمقاومة الإصابة بمرض الفيروس المخلوي.

وقال في تصريحات لـ«الوطن»، أن الأمر يتعلق بجهاز المناعة ومدى مقاومة الفيروس المخلوي، مشيرا إلى أن وجبات الأطعمة لابد أن تحتوي على فيتامينات«k، a، d، e»، والإكثار من تناول المياه والبعد عن القلق والتوتر.

أفضل الأطعمة لمقاومة الفيروس المخلوي

وأشار إلى أن من أفضل الأطعمة التي يجب تناولها لمقاومة الفيروس المخلوي أو أي فيروسات تنفسية أخرى، مثل العنب الذي يعد مصدرًا غنيًا للعديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية، حيث يحتوي على السكريات البسيطة، وفيتامينات أ، وب وج كما يحتوي على الكالسيوم، والبوتاسيوم، حمض الستريك، وجميعها تساعد على تقوية جهاز المناعة".

البرتقال والسبانخ والفلفل الرومي

وتابع أن البرتقال يعد مصدراً مهما لفيتامين سي، وهو فيتامين قابل للذوبان في الماء ويلعب دوراً مركزياً في وظيفة المناعة، كما يحتوي على مضادات الأكسدة في عصير البرتقال التي تساهم في الحفاظ على الصحة العامة، والحماية من الأمراض.

البروكلي والرمان والبطاطا

وأكمل أن الفلفل الرومي يعمل على تقوية جهاز المناعة وحماية الجسم من العدوى والأمراض، كما يعد البروكلي غذاء غني بالعديد من المواد المضادة للأكسدة والتي من أهم فوائدها توفير الحماية للخلايا من التلف ويحتوي على كميات كبيرة من الفيتامينات الأساسية والمعادن، بالإضافة إلى أن السبانخ تعد مصدرا مهما لتقوية المناعة وأيضا الرمان والبطاطا.

وأشار إلى ضرورة تناول كميات كبيرة من المياه، والمشروبات السخنة مثل الزنجبيل والينسون، والحلبة، والشاى.