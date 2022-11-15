كيف تتجنب التأثير الضار للميكروبات على الأغذية؟.. «القومي للبحوث» يجيب

كشف تقرير صادر عن المركز القومي للبحوث، أعدته الدكتورة أماني أحمد، أستاذ مساعد بقسم الميكروبيوجيا والمناعة بمعهد البحوث البيطرية بالمركر، أن الأطعمة ذات الأصل الحيواني تعد أحد أهم أسباب التسمم الغذائي لما قد تحتويه على الكثير من الميكروبات المختلفة إما بسبب إصابة الحيوان بالأمراض المختلفة أو بسبب كثرة التعامل اليدوى خلال طرق التحضير والتجهيز والتخزين لمثل هذه الأطعمة.

وأجاب تقرير الرمركز القومي للبحوث عن تساؤل، كيف تجنب التأثير الضار للميكروبات على الأغذية؟، مؤكدا أن هذه الأغذية الملوثة بالميكروبات المختلفة تمثل خطراً داهماً على الصحة العامة، وبناءً على ذلك فإن الاهتمام الكبير بطرق تحضير الطعام الآمن والخالي من المسببات المرضية المختلفة يعتبر أحد أهم طرق الوقاية من الإصابات الميكروبية المختلفة عن طريق تلك الأغذية.

أنواع الملوثات الميكروبية

وشدد المركز القومي للبحوث، على ضرورة اتباع قواعد سليمة أثناء إعداد الطعام والتعامل مع اللحوم والدواجن غير المطهية حتي لا تكون مصدرا لنقل الميكروبات إلى الأغذية الأخرى غير القابلة للطهي كالسلطة أو الجاهزة للأكل.

وقسم المركز القومي للبحوث، الملوثات الميكروبية إلى نوعين رئيسين، الأول هو ميكروبات تنتقل من خلال الغذاء غير المطهي مثل الألبان واللحوم والدواجن وهي تشمل البروسيلا والسالمونيلا والايشيلاشيا كولاي، والنوع الثاني هو ميكروبات يمكن أن يتم نقلها إلى الغذاء من خلال معدي الطعام أثناء ملامسته وتحضيره للوجبات الجاهزة مثل ستافيلوكوكس أوريوس والايشيلاشيا كولاي.

عدم ترك اللحوم والدواجن لفترة طويلة خارج المبرد

ولفت المركز القومي للبحوث، إلى أن البكتريا المسببة للتسمم الغذائي يمكنها أن تفرز مواد شديدة السمية تؤثر على صحة الإنسان وقد تودي إلى الوفاة ولذلك يجب اتباع الطرق السليمة للحفاظ على الغذاء آمن وخالي من مسببات التسمم الغذائي وذلك من خلال عدم غسل اللحوم بالماء قبل عملية الطهي.

عدم ترك اللحوم خارج المبرد لفترة طويلة

وشدد على عدم ترك اللحوم والدواجن لفترة طويلة خارج المبرد والطهي الجيد لبعض الأغذية كاللحوم والدواجن وتعقيم الألبان ومنتجانتها من خلال البستره، والتخزين السليم للحوم والدواجن التي يمكن أن تنقل البكتريا التي تحملها إلى الأغذية الأخرى المجاورة والتي قد لا تقبل الطهي، فضلاً عن إتباع قواعد التعامل السليم الذي يجب أن يسلكه معدي الطعام حتى لا يكون هو مصدر لنقل الميكروبات إلى الوجبات الجاهزة.