شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تسليم 16 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين، وموافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور عدد من رؤساء مراكز ومدن المحافظة، ومتابعة محمود رفعت، مسئول لجنة التقنين، وبدر زيدان، مسئول التعاقدات، وهيثم ندا، مسئول منظومة التقنين الإلكترونية.

تسليم 16 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة

وأوضح المحافظ، أنه جرى تسليم 16 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين، تضمنت 3 عقود بمركز الحامول، و5 عقود بمركز بلطيم، و4 عقود بمركز سيدي سالم، وعقد بمركز دسوق، وعقد بمركز بيلا، وعقد بمركز الرياض، وعقد بمركز فوه، مؤكدًا أن الدولة حريصة على استرداد حقوقها، وأيضًا التيسير على المواطنين واضعي اليد بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن إجمالي عقود التقنين التي جرى تسليمها للمواطنين من واضعي اليد، حتى الآن بلغ 848 عقدًا، وأن قرارات التقنين تُعد إنجازًا وإضافة كبيرة للمحافظة، مشيداً بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين.

معالجة تراكمات سنوات ماضية

وذكر محافظ كفر الشيخ، أنه يجري معالجة تراكمات سنوات ماضية وهو الذي يتطلب الاهتمام وسرعة التعامل من قبل الوحدات المحلية مع ملفات التقنين والتصالح داخلها بمنتهى الشفافية والنزاهة، لتحقيق الصالح العام لأن الدولة في صف المواطن قبل كل شيء، ومراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين لتحقيق العدل والسلام الاجتماعي، وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بملف الأراضي، وإنهاء كافة المعوقات التي تظهر خلال العمل، مع ضرورة عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة، واستيفاء كافة الشروط القانونية.